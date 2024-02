Manuset til Uncharted 2-filmen er ferdig

I desember kunne Mark Wahlberg fortelle at han visste Sony jobbet med manuset til en oppfølger til Uncharted-filmen, og han har tydeligvis fått en oppdatering de siste par månedene.

HQ

Da Screen Rant snakket med Wahlberg kunne han nemlig fortelle at manuset til Uncharted 2 nå er ferdig og at Sony Pictures bedt ham om å la barten gro for å komme tilbake som Sully:

"Jeg fikk faktisk en telefon i dag om at de har fått inn manuset. Jeg kan ikke la skjegget og barten gro, men de sa: 'Begynn å la barten gro. Det kommer til å ta litt tid."

Nå skal det sies at dette fortsatt ikke betyr at filmen faktisk blir en realitet, for her handler det også om å passe inn i timeplanen til Wahlberg, Tom Holland, regissøren og mer, men det er i alle fall et godt tegn.