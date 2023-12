Manusforfatteren av Taxi Driver skulle ønske DiCaprio spilte politimann i Killers of the Flower Moon

HQ

Til tross for at Killers of the Flower Moon er en av de best mottatte filmene i 2023 har den likevel fått bittelitt kritikk. Blant annet på grunn av filmens spilletid på 3 timer og 26 minutter.

En kjent skikkelse i filmbransjen som nylig har rettet kritikk mot filmen er Taxi Driver-forfatteren Paul Schrader, som sier han skulle ønske at DiCaprio spilte rollen som politimann i filmen. I et intervju med den franske avisen Le Monde sa han følgende:

"Marty sammenligner meg med en flamsk miniatyrmaler. Han er mer typen som maler renessansefresker. Gi ham 200 millioner dollar, så kommer det uunngåelig en god film ut av det. Når det er sagt, ville jeg ha foretrukket at Leonardo DiCaprio spilte politimannen i Killers of the Flower Moon fremfor idioten. Å tilbringe tre og en halv time i selskap med en idiot er lang tid."

Som Comic Book påpeker, forsvarte Socresese nylig filmens lange spilletid i en samtale med Hindustan Times.

"Når det gjelder Killers of the Flower Moon, bør den sees på storskjerm. Har vi tenkt å lage en blockbuster? Nei, vi lager en film som bør sees på det store lerretet. Andre filmer jeg har laget? Kanskje ikke. Noen ganger handler det også om filmens styrke. Hvis den fungerer godt på et mindre lerret, er det interessant. Killers kan spilles på en liten skjerm, men for å virkelig fordype deg bør du ta deg tid. Folk sier at det er tre timer, men kom igjen, du kan jo sitte foran TV-en og se noe i fem timer. Det er også mange som ser på teater i 3,5 timer. Det er ekte skuespillere på scenen, du kan ikke reise deg og gå rundt. Gi det litt respekt, gi film litt respekt."