Manusforfatteren bak Rebel Moon vil at den skal bli din neste sci-fi-favorittserie.

Zack Snyders Rebel Moon - Part One: A Child of Fire har premiere fredag 15. desember, og nylig var skuespillere, manusforfattere med flere på den røde løperen under premieren på sci-fi-eposet.

I en samtale med DiscussingFilm på den røde løperen fortalte medforfatter Kurt Johnstead at han har ambisiøse planer for fremtiden, og at han ønsker at filmen skal bli en kjent sci-fi-franchise over hele verden.

"På et eller annet tidspunkt vil du kunne si 'Ok, dette er min favoritt sci-fi-fantasyserie'", sa han. Akkurat nå er en oppfølger allerede under utarbeidelse og skal lanseres neste år, og etter det ser det ut til at planen er at dette universet skal vokse enda mer.

Gleder du deg til å se Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, og tror du det blir en god sci-fi-serie?