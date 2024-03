Manusforfatteren til I Know What You Did Last Summer snakker om hvor kjekke alle i filmen er

HQ

I 1997 kom den første av tre I Know What You Did Last Summer-filmer, og i 2021 fikk vi også en TV-serie. Det har vært snakk om både en nyinnspilling og en oppfølger, og sistnevnte ser ut til å være på trappene. Manuset er skrevet av Leah McKendrick, som nå har uttalt seg kort om sine tanker om den kommende filmen.

"Jeg mener, det er sexy mennesker som gjør tvilsomme ting, ikke sant? I bunn og grunn tror jeg den virkelig tar for seg noen store ideer om helt og skurk, rett og galt, hvordan skjelettene dine kommer tilbake for å hjemsøke deg. Og i internettets tidsalder og en tid der berømmelse er et så høyt aktet begrep, der TikTok og sosiale medier har oppstått, hvem er Julie James i en verden der det ikke lenger finnes noen hemmeligheter?"

Hun fortsatte med å kommentere filmens flotte skuespillere.

"Jeg har åpenbart sett den 8 millioner ganger mens jeg jobbet med den, men den er morsom. Det er bare en vill popkornfilm. Den er til tider campy, Jennifer Love Hewitt er så sexy, Freddie Prinze Jr. er så sexy. Sarah Michelle [Gellar], Ryan [Phillippe], de er så nydelige. Det er vakre mennesker som oppfører seg dårlig. Du kan bare ikke få nok av det. Det er mye av det i denne filmen."

Både Jennifer Love Hewitt og Freddie Prinze Jr. vender tilbake i sine respektive roller, og Jennifer Kaytin Robinson skal regissere filmen. Vi får se når innspillingen av filmen starter og etter hvert få en lanseringsdato.