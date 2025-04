Many Nights a Whisper kommer til PC 29. april

HQ

Med deres tidligere arbeid kan du forestille deg at Many Nights a Whisper, det neste spillet fra skaperne av The Red Strings Club og The Cosmic Wheel Sisterhood, Decostructeam, og deres partnere i Selkie Harbour, også kommer til å bli noe spesielt. Og det vil ikke ta lang tid før vi finner ut av det, for det nylig annonserte Many Nights a Whisper har nettopp gitt ut en ny trailer med utgivelsesdato, og den er veldig nær.

Faktisk lanseres det senere denne måneden. Many Nights a Whisper kommer til PC (Steam) 29. april. Spillets beskrivelse lyder :

"Many Nights a Whisper er et meditativt tredjepersons bueskytingsspill der du må trene for å lande et umulig fjernt skudd som vil forme skjebnen til en generasjon."

Hva synes du om det? Du kan se traileren med datoen og litt gameplay nedenfor.