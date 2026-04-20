Maono Wave T5 trådløs

Det finnes mange ulike bruksområder for bærbare mikrofoner i dag. Enten du skal spille inn en podkast, gjennomføre intervjuer til andre formål eller bare ønsker å ta opp din egen sang, kan en hendig og bærbar mikrofon være nyttig. Maono Wave T5 Wireless tilbyr en praktisk løsning for dette behovet til en pris på bare rundt 100 euro.

USB-C-versjonen som er anmeldt her, er designet for å kobles til en telefon, men det finnes også en versjon av enheten som er kompatibel med kameraer og Thunderbolt-porter. Med tanke på prisklassen er mengden medfølgende tilbehør prisverdig. I tillegg til to sendere, en mottaker og ladeetui, følger det naturligvis med en ladekabel, samt vindskjermer til begge mikrofonene, to snorer og klips for ulike monteringsalternativer. En bæreveske er også inkludert.

Mikrofonenes funksjoner styres via Maono Link-appen, som kan lastes ned separat, og som gjør det enkelt å justere innstillinger som mikrofonforsterkning og undertrykkelse av støy fra omgivelsene. Spesielt funksjonen for undertrykkelse av omgivelsesstøy fortjener ros, for i den høyeste innstillingen er støydempingen virkelig imponerende, og praktisk talt ingen ekstra støy eller skramling fra omgivelsene blir registrert. Du kan også legge til noen forskjellige filtre til opptaket ditt via appen, for eksempel en varmere tone og lignende, og det er egentlig ingenting å klage på med denne funksjonen heller, selv om utvalget av filtre er ganske begrenset.

Det er ganske praktisk å bruke mikrofonene. Du kobler mottakeren til telefonens USB-port, slår på mikrofonene, og enheten tar opp mikrofonlyd via en hvilken som helst app, til og med telefonens standardopptaker. Siden det er to sendere, kan du også ta opp i stereo hvis du vil, noe jeg selv testet ved å ta opp et lite a cappella-kors øvelse.

I tillegg til enhetens funksjonalitet fortjener også lydkvaliteten ros. Kvaliteten kan selvfølgelig ikke måle seg med dyrere enheter som koster flere hundre euro, og jeg ville ikke brukt disse mikrofonene til mer krevende oppgaver som opptak av instrumentlyder, men til opptak av tale og vokal er Wave T5 absolutt kapabel. Lyden er klar og støyfri, og det dynamiske området for vokalopptak er mer enn tilstrekkelig for øvingsopptak. Mikrofonen fanger også opp ulike vokalområder på en effektiv måte, og selv dypere basstoner kommer gjennom i opptaket uten problemer. Sammenlignet med dyrere alternativer er lyden imidlertid litt kald, og det dynamiske området når ikke helt opp til deres nivå, men det er virkelig vanskelig å finne bedre alternativer i sin egen klasse.

Enheten gjør også et godt inntrykk når det gjelder byggekvalitet. Begge mikrofonene er små, men robuste og kompakte, og du vil ikke nøle med å bruke dem utendørs heller. Ladeetuiet føles av høy kvalitet, og mikrofonenes batterilevetid er også god, og med én enkelt lading kan du enkelt spille inn en lengre podkast uten å måtte lade den opp.

Som en rimelig enhet er Maono Wave T5 Wireless et veldig solid alternativ som det er vanskelig å finne feil med. Den litt kjølige tonen i lyden er kanskje det eneste jeg kan finne å klage på, men når det gjelder den generelle funksjonaliteten og lydkvaliteten, er enheten et utmerket alternativ til de dyrere kollegene i samme prisklasse.

