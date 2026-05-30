Marathon-skuespiller forstår ikke hvorfor gamere "håper noe mislykkes"

Elias Toufexis, stjerne i Bungies Marathon, forstår ikke hvordan visse spillere kan bruke timer på å be om en tittels undergang. Selv om han synes det er helt greit at folk stemmer med lommeboken og nekter å kjøpe et spill hvis det ikke interesserer dem, skjønner ikke Toufexis hvorfor man gidder å gå lenger enn det, lage memes og legge ut GIF-er under innlegg på nettet for å tromme opp mer hat.

"Jeg så en fyr som, jeg vil ikke gå inn på detaljer, men de sa bare: 'Jeg håper Bungie mislykkes på grunn av den venstreorienterte ideologien'. Og jeg bare: "Jeg jobber med fire hvite menn og to hvite kvinner. Jeg forstår ikke dette. Hvor får du dette fra?" sa Toufexis til PC Gamer i et nylig intervju.

"Jeg forstår at Bungie laget et spill, Destiny 2, som folk elsket, og så sa de på en måte: 'Vi setter det på vent og jobber med Marathon'. Folk ble opprørt over det. Kult, ikke spill Marathon. Det er greit, snakk med lommeboken din, det er greit," fortsatte han. Han trekker imidlertid en grense når det virker som om noen er besatt av å hate et spill. "Livet er så kort, mann. Bare slutt å tvitre memes under ting i seks timer," sa Toufexis.

Hat har blitt stadig mer utbredt på nettet de siste årene. Etter hvert som spillere skiller mellom "woke"-spill og spill de er villige til å ignorere woke-elementer i, dukker det opp en ny slagpåse hver måned eller annenhver måned. Mange live-service-spill havner i den rollen, for på grunn av en generell uinteresse fra publikum, er det lett å rakke ned på et spill som kan bli lagt ned om bare noen måneder. Forhåpentligvis vil holdningene endre seg, men hatet er fortsatt en konsekvent tilstedeværelse på nettet for øyeblikket.