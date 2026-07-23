Marathon Spillerantallet skyter i været etter lanseringen av PvE-modusen «Vault Breaker

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Nå som Destiny 2 er på vei ut og Bungie satser alt på Marathon, står utviklerens fans overfor et valg: skal de gå over til ekstraksjonsskytespillet, eller forlate Bungie for godt? Bungie er tydeligvis noe klar over situasjonen mange fans befinner seg i, noe som uten tvil er en medvirkende faktor til at også « Marathon går i retning av PvE-spill, med spillmoduser der spillerne kun konkurrerer mot datastyrte fiender og ikke andre mennesker.

Dette ble introdusert tidligere denne uken da den tidsbegrensede modusen «Vault Breaker» ble lansert, og det fanget tydeligvis oppmerksomheten til mange fans, ettersom antallet Steam-spillere for « Marathon nærmest tredoblet seg på lanseringsdagen for modusen.

Ifølge SteamDB nådde « Marathon 21. juli, da «Vault Breaker» ble lansert, en topp på litt under 15 000 samtidige spillere på Steam (plattformen de fleste spillerne ser ut til å bruke), noe som er et positivt tegn for dette ellers sliterne utvinningsskytespillet. Hovedproblemet er at denne toppen ser ut til å være litt kortvarig, siden den rundt 36 timer senere nådde en topp på under 10 000 spillere, og kurven er på vei nedover igjen.

Det som er klart, er at det finnes et publikum der ute som er desperate etter flere PvE-opplevelser utviklet av Bungie, men vil « Marathon være svaret? Så langt virker det usannsynlig. Kanskje en ny spillregissør vil ha ideer til å rette opp i dette likevel...