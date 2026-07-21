Marathons «første eksperimentelle PvE-modus» lanseres i dag; «Vault Breaker» byr på «roguelite-progresjon

HQ

Det har vært mange rapporter som tyder på at Marathon ønsket å utforske PvE-spillverdenen, et noe uvanlig valg med tanke på at Bungie hadde Destiny 2 i bakhånden og valgte å avvikle tittelen til fordel for sitt PvPvE-ekstraksjonsskytespill.

Uansett har dette første innblikket i PvE-verdenen nå blitt avslørt. Den heter «Vault Breaker» og er Marathons «første eksperimentelle PvE-modus», som utspiller seg i Cryo-arkivet, der spillerne – enten alene, i par eller i trio – kjemper seg gjennom «UESC-horder, sikkerhetstiltak i hvelvet... og til og med Compiler.»

Vi har fått vite at modusen benytter seg av «roguelite-progresjon» og at det ikke vil være noen fiendtlige spillere, noe som gir en helt unik opplevelse sammenlignet med det Marathon ellers har tilbudt frem til nå.

Når det gjelder lanseringen av «Vault Breaker», er det en spillmodus med begrenset varighet, noe som betyr at selv om den lanseres i dag, 21. juli, vil den bare være aktiv frem til 4. august. Skulle den vise seg å bli en suksess, vil Bungie uten tvil vurdere å gjøre den til en permanent og mer fullstendig del av spillet.