Maraton i friidretts-VM i Tokyo 2025 avgjort med 3 centisekunder

Maraton for menn i friidretts-VM i Tokyo 2025 vil gå inn i historien som et av de mest spennende maratonløpene noensinne, med en spektakulær sluttspurt mellom Alphonce Felix Simbu (33 år) fra Tanzania og Amanal Petros (30 år) fra Tyskland. Begge fikk samme tid, 2:09:48.

Simbu krysset mållinjen bare 0,03 sekunder foran Petros, noe som er den minste marginen noensinne i et maratonløp i et verdensmesterskap, og ga Tanzania deres første VM-tittel noensinne, et land som bare har sendt to utøvere til Tokyo. Han hadde tidligere vunnet bronse i 2017.

"Etter 2017 har jeg prøvd å vinne en ny medalje, men jeg mislyktes. I fjor var Paris en utfordring, og i år sa jeg til meg selv at jeg skulle gjøre mitt beste: Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg har trent på forskjellige måter under forskjellige værforhold ", forklarer Alphonce Simbu, og legger til at de har skrevet ny historie som et land." "Det var drømmen min. Jeg er i fred. Det handler om disiplin, trening og å aldri gi opp."

Simbu forklarte at han syntes det var utfordrende i Paris med alle bakkene, så i Tanzania trente han på forskjellige underlag, og tilskrev forskjellen til treningen i bakkene. "Jeg hadde mange tøffe øyeblikk under løpet, men jeg sa til meg selv at jeg aldri skulle gi opp", sa han via World Athletics.

Petros ble nummer to og Iliass Aouani fra Italia vant bronse på 2:09:53. "Det var vanskelig. Men dette sølvet gir meg energi og større motivasjon til å vinne større konkurranser. Jeg var så sikker på at jeg skulle vinne, men han (Simbu) overrasket meg. Han sparket som en gal. Jeg aksepterer at jeg tapte i dag, men i morgen kan jeg vinne. I dag er en lærerik dag, sa Petros, som sammenlignet sluttspurten med en 100 meter.