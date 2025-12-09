Marc-André ter Stegen innkalt av Barcelona til troppen for første gang denne sesongen

HQ

Marc-André ter Stegen, den tyske keeperen som utfordret FC Barcelonas ledelse i fjor sommer da han skjulte medisinske resultater for klubben og gjennomgikk en operasjon uten å konsultere, noe som resulterte i at Barça tok fra ham kapteinsvervet (klubben ga ham det senere tilbake og inngikk en "våpenhvile"), er tilbake i troppen for første gang på fire og en halv måned, da han var skadet.

Ter Stegen er tatt ut til tirsdagens kamp mot Eintracht Frankfurt i Champions League på Camp Nou, en kamp Barça ikke har råd til å tape dersom de ønsker å kvalifisere seg blant de åtte beste i turneringen. Ter Stegen står oppført sammen med Joan García og Szczesny, og tar en plass som de siste månedene har vært fylt av Eder Aller, keeperen til Barcelona Atlétic, B-laget deres.

Ter Stegen kommer imidlertid ikke til å spille i kveld, ettersom García er Flicks favorittkeeper, mens Szczesny trolig vil være andrevalget i tilfelle skade. Det har gått rykter om at klubben vil selge Ter Stegen i vinter, ettersom 33-åringen ønsker å holde seg i form for å få en VM-kallelse neste år, og det er lite sannsynlig at han får mange minutter i Barcelona.