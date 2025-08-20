Marc Casadó ryktes å forlate FC Barcelona denne sommeren, kanskje til Premier League

HQ

FC Barcelona har fortsatt ikke klart å registrere alle spillerne i troppen. For å gjøre det må de overholde Financial Fair Play-reglene, og et salg av en spiller vil gi rom for det. Den som ryktes å forlate klubben er Marc Casadó, ifølge kilder fra Mundo Deportivo, vel vitende om at den 21 år gamle midtbanespilleren kanskje ikke får for mange minutter bak Pedri, De Jong, Gavi og Marc Bernal.

Dermed skal klubben vente på tilbud på spilleren, med en prislapp på 30 millioner euro. Noen klubber som skal ha vist interesse for ham er Wolverhampton og West Ham fra Premier League, samt Betis, selv om en overgang til en rivaliserende klubb i LaLiga er mindre sannsynlig.

Det er fortsatt ti dager igjen av sommerens overgangsmarked, og Casadó spilte ikke noen minutter i Barças første kamp forrige helg. Samtidig har klubben fortsatt ikke registrert Gerard Martín, Bardghji og Szczesny...