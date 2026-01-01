Marc Cucurella reagerer på Enzo Marescas plutselige sparking fra Chelsea

HQ

2026 startet med et sjokk for Chelsea-fansen og Enzo Maresca, som har fått sparken fra klubben, selv om mange fans allerede hadde vendt ryggen til den italienske manageren, og hørte buing og plystring under tirsdagens 2-2-kamp mot Bournemouth.

Maresca ble ansatt i juni 2024, og nøyaktig 18 måneder og to trofeer (UEFA Conference League og VM for klubblag) senere fikk Chelsea-ledelsen nok etter en rekke dårlige resultater (kun én seier på de siste fem kampene).

"Med viktige mål å spille for i fire turneringer, inkludert kvalifisering til Champions League-fotball, mener Enzo og klubben at en endring gir laget den beste sjansen til å få sesongen tilbake på sporet", sa klubben i en kald uttalelse på nyttårsaften.

En uke tidligere hadde Maresca sagt at dagene etter 2-0-seieren over Everton var "de verste 48 timene i hans periode", noe som tydet på at han hadde mistet støtten fra klubben.

Cucurella reagerer på nyheten om at Enzo Maresca har fått sparken

Den spanske venstrebacken Marc Cucurella var en av de første Chelsea-spillerne som reagerte på nyheten, og skrev på sosiale medier: "Takk for alt, mister, og til staben din. For arbeidet og tilliten fra dag én, og for minnene!", og legger til to emojis av de to trofeene han vant med ham.

Chelsea-fansen ser ut til å være delt mellom de som ønsket å se Maresca gå etter de skuffende resultatene, mens andre mener det er urettferdig. Etter å ha ligget på tredjeplass for bare noen uker siden, ligger Chelsea nå på femteplass i Premier League, 15 poeng bak Arsenal. Hva synes du om det?