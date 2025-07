Marc Márquez er kun fokusert på å bli verdensmester igjen, "bryr seg ikke om rekorder"

HQ

MotoGP-mesterskapet fortsatte forrige helg med Tsjekkias GP, som også ble avsluttet for en stor del av sommeren: Konkurransen kommer ikke tilbake før 15.-17. august i Østerrike. Ikke overraskende vant Marc Márquez løpet, og utvider dermed sin dominans i mesterskapet, med 381 poeng, 120 mer enn sin neste forfølger (og yngre bror) Álex Márquez. Jorge Martín, som gjorde comeback etter sine mange ulykker, endte på syvendeplass og tok sine første ni poeng i mesterskapet.

Márquez' seier er bemerkelsesverdig fordi han ble den første Ducati-føreren til å vinne fem Grand Prix på rad. Med ti løp igjen, åtte av de siste 12 Grand Prix-seirene og 11 spurtseire, kan han fortsatt ta flere rekorder i år. Den 32 år gamle føreren sier imidlertid at han bare er fokusert på én ting.

"For meg er hovedprioriteten og den eneste prioriteten å vinne mesterskapet. Og nå prøver jeg alltid å være ærlig. Jeg har ti løp hvor jeg må beholde den samme mentaliteten, hvor laget må beholde den samme spurten og prøve å gjøre vårt maksimale, sa Márquez. "Men rekordene bryr jeg meg ikke om. Jeg vil bare bli verdensmester igjen" (via Motorsport).

Márquez' strålende sesong kommer fem år etter en skade som satte en stopper for karrieren hans, og mange trodde han aldri ville bli frisk igjen. Men etter et stort comeback i fjor, med en tredjeplass, har han ikke overlatt noen valg til rivalene, hovedsakelig Ducati-lagkameraten Pecco Bagnaia, som ikke klarer å riste av seg frustrasjonen over sykkelen sin...