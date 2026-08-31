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Marc Márquez er mindre enn 20 poeng unna nok et utrolig comeback i MotoGP

Márquez kjørte et perfekt Aragon Grand Prix og gikk forbi Marco Bezzecchi i sammenlagtstillingen. Martín er fortsatt i ledelsen.

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Marc Márquez gjør det igjen: Seieren hans i Aragon GP på søndag, hans fjerde på de siste seks løpene, plasserer ham på andreplass i MotoGP-stillingen, foran Marco Bezzecchi, som virket som favoritt ved sesongstart, og 19 poeng bak lederen Jorge Martín.

Den ni ganger verdensmesteren sikret seg alle 37 poengene i helgen (vant sprintløpet og Grand Prix) til tross for at han ikke hadde pole position, mens Martín endte på femteplass i Grand Prix. Til tross for skadene, er et comeback mulig?

MotoGP 2026-stillingen etter Aragon GP


  1. Jorge Martín — 256 poeng

  2. Marc Márquez — 237 poeng

  3. Marco Bezzecchi — 232 poeng

  4. Fabio Di Giannantonio — 208 poeng

  5. Ai Ogura — 203 poeng

  6. Pedro Acosta — 189 poeng

  7. Raúl Fernández — 186 poeng

  8. Francesco Bagnaia — 143 poeng

  9. Álex Márquez — 128 poeng

  10. Fermín Aldeguer — 90 poeng

Neste løp er San Marino GP om to uker, den 13. september, det første av de siste syv løpene før MotoGP-sesongen avsluttes i Qatar, på Losail Circuit, den 8. november.

Marc Márquez er mindre enn 20 poeng unna nok et utrolig comeback i MotoGP
Kaikungwon Duanjumroon / Shutterstock

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