Marc Márquez er mindre enn 20 poeng unna nok et utrolig comeback i MotoGP

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Marc Márquez gjør det igjen: Seieren hans i Aragon GP på søndag, hans fjerde på de siste seks løpene, plasserer ham på andreplass i MotoGP-stillingen, foran Marco Bezzecchi, som virket som favoritt ved sesongstart, og 19 poeng bak lederen Jorge Martín.

Den ni ganger verdensmesteren sikret seg alle 37 poengene i helgen (vant sprintløpet og Grand Prix) til tross for at han ikke hadde pole position, mens Martín endte på femteplass i Grand Prix. Til tross for skadene, er et comeback mulig?

MotoGP 2026-stillingen etter Aragon GP



Jorge Martín — 256 poeng

Marc Márquez — 237 poeng

Marco Bezzecchi — 232 poeng

Fabio Di Giannantonio — 208 poeng

Ai Ogura — 203 poeng

Pedro Acosta — 189 poeng

Raúl Fernández — 186 poeng

Francesco Bagnaia — 143 poeng

Álex Márquez — 128 poeng

Fermín Aldeguer — 90 poeng



Neste løp er San Marino GP om to uker, den 13. september, det første av de siste syv løpene før MotoGP-sesongen avsluttes i Qatar, på Losail Circuit, den 8. november.