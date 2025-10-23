Marc Márquez går glipp av resten av MotoGP-sesongen for å fokusere på å komme seg etter krasjet

HQ

Marc Márquez (Ducati Corse) kommer ikke tilbake denne sesongen etter krasjet under Indonesia Grand Prix tidligere denne måneden, og vil i stedet fokusere på å komme seg til neste sesong. Avgjørelsen vil helt sikkert skuffe fansen som i det minste forventet å se ham på sesongavslutningen i Valencia og feire VM-tittelen hans. Márquez vant 2025-mesterskapet i Grand Prixet før krasjet, takket være en enorm poengledelse med Álex Márquez (broren hans og nåværende nummer to).

I utgangspunktet ble spanjolen bedt om å hvile for at skulderen skulle bli hel, men det fungerte ikke, og han ble operert. Krasjet ble forårsaket av Marco Bezzecchi, som innrømmet feilen.

Det medisinske teamet som overvåker hans rekonvalesens bekreftet at den kliniske utviklingen av coracoideum-bruddet og ligamentskaden er positiv og går normalt, men han må tilbringe fire uker med armen fullstendig immobilisert, så han vil ikke være i stand til å returnere til konkurransen i år.

"Når vi analyserer hele situasjonen, mener vi at det mest hensiktsmessige, smarte og konsekvente er å respektere det biologiske tidspunktet for skaden, selv om det betyr at jeg ikke lenger vil være i stand til å konkurrere denne sesongen eller delta på testøkten", sier Márquez.

"Vi vet at vi har en vanskelig vinter foran oss, med mye arbeid, for å restituere musklene mine til 100 % og være klar til 2026. Dette må ikke overskygge eller få oss til å glemme det store målet vi har oppnådd i år: å bli verdensmestere igjen, og snart skal vi alle feire det sammen. Takk til alle fansen for vennlige meldinger, til Ducati og alle sponsorene for deres støtte og forståelse".

