Marc Márquez gjennomgår operasjon etter at skulderskaden viste utilstrekkelige tegn til stabilisering

MotoGP-mester Marc Márquez krasjet og skadet seg i det første Grand Prixet etter at han klamret seg fast til sin syvende MotoGP-verdensmestertittel (den første siden 2019, etter en rekke skader som nesten avsluttet karrieren på begynnelsen av 2020-tallet) og niende VM-tittel totalt. Etter å ha kollidert med Marco Bezzecchi pådro han seg en skulderskade, og legene valgte i første omgang å unngå operasjon i håp om at den ville gro av seg selv med skulderen immobilisert.

Mandag kunngjorde imidlertid teamet hans, Ducati Lenovo, at den 32 år gamle føreren ikke viste tilstrekkelige tegn på stabilisering, og han ble derfor operert i Madrid. "Med tanke på risikoen for gjenværende ustabilitet, ble det besluttet å gå videre med kirurgisk stabilisering og reparasjon av de akromioklavikulære leddbåndene".

De ga ingen ny estimert dato for bedring, men de forventer fortsatt at Márquez vil være tilgjengelig til sesongfinalen i Valencia 14.-16. november, der han vil kunne feire tittelen med det lokale publikummet.

Denne helgen er konkurransen tilbake etter to strake uker i Australia (19. oktober) og Malaysia (26. oktober).