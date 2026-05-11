Marc Márquez gjennomgår to operasjoner og har som mål å være tilbake til Italias Grand Prix i slutten av mai

Marc Márquez ser hvordan hans sjanser til å forsvare MotoGP-tronen faller fra hverandre helg etter helg, og nå kan han være tilbake i kampen om å være konkurransedyktig denne sesongen, etter at han ikke har klart å nå noen pallplass etter fem løp så langt ... og krasjet på lørdag, noe som gjorde at han måtte opereres og tvinges til å gå glipp av Catalonia Grand Prix neste helg.

Marc Márquez ble operert på søndag, da han brakk foten, og samtidig ble han operert for en tidligere skulderskade. Márquez hadde planlagt å ta operasjonen etter Catalonia GP neste helg, men fordi han går glipp av det løpet, valgte han å ta begge operasjonene samtidig.

Begge operasjonene var vellykkede: Det medisinske teamet stabiliserte bruddet i den femte mellomfotsbeinet på høyre fot og fjernet deretter to skruer og et beinfragment fra en tidligere Latarjet-operasjon (i desember 2019) som hadde forskjøvet seg og komprimert radialnerven i skulderen, noe som forårsaket smerter igjen siden krasjet i Indonesias Grand Prix i oktober 2025, som avsluttet sesongen hans før tiden (etter at han ble kronet til mester).

Marc Márquez har som mål å være i form igjen til Italias Grand Prix 29.-31. mai.

MotoGP-sammendraget etter Frankrikes GP

Marco Bezzecchi leder med 128, men har gitt terreng til Jorge Martín, med 127 poeng etter dobbeltseieren i Le Mans. De to neste ligger langt bak, med Fabio Di Giannantonio på tredjeplass med 84 poeng og Pedro Acosta med 83 poeng, mens Ai Ogura ligger på femteplass med 67 poeng, etter å ha blitt den første japaneren på pallen på 14 år.

Raúl Fernández er sjette med 62 poeng, og deretter Márquez-brødrene: Marc på sjuendeplass med 57 poeng og Álex Márquez med 55 poeng, til tross for en pallplass og en seier i Spanias Grand Prix i Jerez.