Marc Marquez gjør historisk comeback i MotoGP

Fra smerte til gevinst. På søndag vendte Marc Marquez tilbake til toppen av MotoGP på Motegi, og gjorde dermed slutt på en lang ventetid siden hans forrige mesterskapstitel. Spanjolen, som en gang var fryktet tapt på grunn av krasj, operasjoner og rykter om pensjonering, har forvandlet karrieren sin på en Ducati som en gang var hans argeste rival. Med denne nye kronen føyer han seg inn i rekken av legender i sporten, og matcher dermed den mangeårige motstanderen Valentino Rossi. Hans triumf ble ikke bare bygget på fart, men også på utholdenhet, og han kom seg tilbake fra årene i skyggen for igjen å dominere startfeltet. "Jeg er i fred med meg selv. Det var den vanskeligste utfordringen i karrieren min. Jeg kom til MotoGP og jeg vant med en gang," sa Marquez etter målgang på Motegi. "Men så, fra æren, var jeg i det dypeste (laveste) øyeblikket i karrieren min med mange skader. Men jeg ga aldri opp!" Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!