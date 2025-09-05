Marc Márquez håper å utsette MotoGP-tittelen for brorens skyld

HQ

MotoGP-sesongen fortsetter denne helgen med to Grand Prix på rad. Og i år har vi hatt en av de mest dominerende prestasjonene noensinne i MotoGP, med Marc Márquez som har vunnet helg etter helg (han har vunnet de sju siste løpene). Han er i ferd med å ta sin syvende verdensmestertittel i MotoGP, flere år etter det som så ut til å være slutten på grunn av skader. Bare broren hans forsinker den uunngåelige triumfen, men med en enorm avstand, 175 poeng.

Sesongen startet med antydninger om at vi kunne få en broderlig duell mellom Marc Márquez (Ducati) og Álex Márquez (Gresini), men mens Marc svært sjelden har senket farten, har Alex' prestasjoner gått ned siden en skade i juni, utenfor topp fem i de fire siste løpene.

Hvis Márquez klarer å vinne Catalonias Grand Prix denne helgen og gjør det like bra i San Marino Grand Prix, kan han matematisk sett være mester innen da. Marc foretrekker imidlertid å vente litt til.

"Jeg ønsker å ha 'tittelkulen' så snart som mulig, men jeg ønsker å ha den i Japan eller Indonesia, for hvis jeg har den i Misano, betyr det at broren min hadde en katastrofehelg her i Catalunya" sa Marc (via Motorsport). "Hvis jeg holder fokus, er det et spørsmål om tid. Men i dette tilfellet foretrekker jeg en god helg for broren min fremfor 'matchballen' i Misano.