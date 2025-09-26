Marc Márquez vil vinne MotoGP i 2025, og den vanlige debatten kommer tilbake: syv eller ni verdensmesterskap?

HQ

Marc Márquez nærmer seg VM-tittelen i MotoGP i 2025, og en gammel debatt har dukket opp igjen: Hvor mange VM-titler har han? I Japan denne helgen trenger han bare å ta tre poeng mer enn Álex Márquez for å bli verdensmester i 2025, og dermed bli ni-dobbel verdensmester... eller blir han syvdobbel verdensmester?

Teorien er enkel. Marc Márquez har vunnet seks verdensmesterskap i MotoGP (den øverste motorsykkelkategorien, det som tidligere het 500cc), i 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 og 2019. På søndag kan han vinne sitt syvende. Men før det vant han Moto2-VM i 2012 og 125cc-VM i 2010 (det som nå er kjent som Moto3).

Kontroversen kommer på hvilket nummer MotoGP vil feire hans VM-tittel. Ni eller syv? Ifølge det MotoGP-kilder sa til El Periodico de Catalunya (via Motorsport), vil mesterskapet begynne å telle kun MotoGP-titler, i stedet for andre kategorier. "Det vi kommer til å feire i Motegi hvis Márquez vinner mesterskapet, er hans syvende MotoGP-verdensmestertittel. Det betyr også at vi har begynt å bruke 'MotoGP' i stedet for 'premier class' eller 500cc/MotoGP."

Denne avgjørelsen, som ble tatt sent i fjor, er en del av merkevaretransformasjonen av MotoGP, som nå eies av F1-eierne Liberty Media, i håp om å øke verdien av merkevaren og nå ut til nye målgrupper. I så måte ville det vært mer forvirrende å si at Márquez er ni-dobbelt verdensmester.

Han vil derfor ta igjen Valentino Rossi (som også har vunnet syv verdensmesterskap i MotoGP og to i lavere kategorier). Hvis han vinner, vil han ha på seg spesielle klær som fremhever hans syv titler, selv om han teknisk sett har ni...