Marc Márquez vinner sitt 100. MotoGP Grand Prix i Ungarn og er tilbake blant topp 5

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Marc Márquez er tilbake, med dobbeltseier i Ungarns MotoGP. Den regjerende MotoGP-mesteren og sju ganger verdensmester i MotoGP, ni sammenlagt, vant sitt 100. Grand Prix på søndag, med en perfekt helg på Balaton Park Circuit: sprintløp, pole position og Grand Prix-seier, selv om duellen var tett med Pedro Acosta, som kom i mål bare 1,343 sekunder etter Marc.

Marco Bezzecchi tok ingen poeng, men leder fortsatt mesterskapet med 180 poeng etter fire seire, men Jorge Martín ligger bare 20 poeng bak. Ingen av dem fullførte løpet: Martíns Aprilia-sykkel fikk et teknisk problem, og han krasjet i den første svingen og tok med seg fire andre førere, deriblant teamkamerat Bezzecchi. Race Control viste det gule flagget og bestemte seg for ikke å stoppe løpet, ulykken etterlot ingen skader, men bare Fabio Di Giannantonio var i stand til å komme seg inn i løpet igjen og fullføre.

Dette hjelper forfølgerne Di Giannantonio (138 poeng), Acosta (132) og Márquez (108) med å tette luken til Bezzecchi og Martín, og med Márquez blant de fem beste, 72 poeng bak lederen, kan noen virkelig utelukke ham fra mesterskapet?