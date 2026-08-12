Marcell Jacobs ønsker å forstå hva som skjedde etter at en skade ødela 100-meterløpet hans i Birmingham: «Det gjør vondt

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Lamont Marcell Jacobs var den største favoritten i 100 meter for menn under EM i friidrett 2026 i Birmingham. Han måtte imidlertid avbryte løpet midt i løpet og endte til slutt på syvendeplass, mens britene tok de to øverste plasseringene med Romell Glave (gull) og Jeremiah Azu (sølv): han pådro seg en skade rett før start og klarte ikke å løpe.

Den 31 år gamle italieneren vant OL-gull på 100 meter i Tokyo 2020, samt gull på 100 meter i EM i 2022 og 2024, samt gull på 60 meter ved innendørs-VM i 2022. Det er verdt å merke seg at Jacobs løp på en raskere tid i semifinalen tidligere samme tirsdag (10,08 sekunder) enn det Glave gjorde i finalen der han vant gull (10,09 sekunder).

Etter en suveren semifinale, med en tid som ville vært nok til å vinne finalen, var jeg klar til å kjempe om EM-tittelen nok en gang. Men den finalen kunne jeg dessverre ikke engang løpe. En skade før start stoppet meg, nok en gang», skrev Jacobs på Instagram. 100-meteren var den eneste øvelsen han hadde meldt seg på i Birmingham.

«Det gjør vondt. Veldig vondt. Spesielt når du vet at du er der, at du er i god form og i stand til å kjempe om seieren. Nå skal vi gjennomføre alle nødvendige undersøkelser for å finne ut hva som skjedde og hvordan vi skal gå videre».

«Én ting forblir imidlertid den samme: man gir aldri opp».