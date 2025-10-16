Marco Bezzecchi innrømmer skyld i krasj med Marc Márquez og beskriver smertene etter fallet

HQ

Marco Bezzecchi har innrømmet at krasjen med Marc Márquez under Indonesia Grand Prix var hans feil. Márquez, som ble kronet til MotoGP-mester helgen før, pådro seg et brudd i skulderen og ble operert denne uken. Bezzecchi ble ikke skadet, men sier at han fortsatt har store smerter.

"Jeg ønsket ikke å prøve noen forbikjøring. Jeg økte farten fordi jeg lå tettere i den svingen, men jeg forventet ikke at han skulle bremse så mye på slutten. Det var min feil, jeg var bak ham. Feilvurdering. Feilvurdering. Jeg var litt for rask, forklarte Bezzecchi på pressekonferansen før Australias GP denne helgen.

"Så jeg prøvde å bremse, plukke opp sykkelen for å bremse sterkere, og heldigvis traff jeg bakenden av sykkelen hans bare litt, så den bare gled". Aprilia-føreren fikk en dobbel lang runde med straff, da dommerne mente at han kjørte "uansvarlig" og forårsaket fare for andre førere, og teamet anket ikke.

Skaden, spesielt for Marc Márquez, ble forverret av grusen i banen, forklarer broren Álex Márquez.

I uttalelser plukket opp av Motorsport, sier den italienske føreren at han er uskadet, men at han ikke fikk puste etter krasjet. "Jeg ble liggende der og prøvde å vente på at pusten skulle komme tilbake. Jeg vet ikke om du noen gang har slått ribbeina eller ryggen, du kan forstå hvordan følelsen var. Multiplisert til tusenvis.". Han sier at han fortsatt har smerter i ryggen.