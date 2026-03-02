Marco Bezzecchi og Pedro Acosta, de store vinnerne av årets første Moto Grand Prix

HQ

Sesongens første MotoGP-løp ble avsluttet med nok en dominant seier til Marco Bezzecchi, som nå har vunnet tre Grand Prix på rad (medregnet Portugal og Valencia GP fra forrige sesong), og endte over fem sekunder foran Pedro Acosta i Thailands Grand Prix.

Det er imidlertid Pedro Acosta som leder sammenlagt etter ett løp, på grunn av hans bedre resultat i sprintløpet og hans comeback, fra sjetteplass til andreplass, i søndagens løp på Chang International Circuit i Buriram. Raúl Fernández ble nummer tre og Jorge Martín, som er friskmeldt etter en rekke skader forrige sesong, ble nummer fire i det første MotoGP uten en Ducati-sykkel på pallen siden Storbritannias GP i 2021, etter 89 løp.

Marc Márquez, mester i fjor, tok bare 9 poeng fra sprintløpet, mens fjorårets nummer to, Álex Márquez, falt og starter MotoGP 2026-sesongen med 0 poeng.

MotoGP fortsetter om to uker, med Brasils GP 22. mars.