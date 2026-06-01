Marco Bezzecchi oppfyller drømmen om å vinne Italias GP, og utvider ledelsen i MotoGP

HQ

Marco Bezzecchi fortsetter å lede MotoGP-mesterskapet med sin første seier noensinne i Italias Grand Prix. Aprilia-føreren tok sin fjerde seier i MotoGP World Championship denne sesongen, og slo sin egen teamkamerat Jorge Martín med 3,5 sekunder, og utvidet ledelsen i sammendraget til 173 poeng. For Bezzecchi var det å vinne i Italia en drøm som gikk i oppfyllelse.

Pecco Bagnaia, vinner av tre utgaver av Italias GP (2022-24), som ikke har vunnet et Grand Prix siden Japans Grand Prix i september 2025, oppnådde en andre tredjeplass på rad etter Catalonias Grand Prix, og forhindret et Aprilia-hattrick etter å ha slått Japans Oi Ogura på den siste runden.

Marc Márquez, som er tilbake fra skade, ble nummer fem i sprintløpet og nummer syv i søndagens løp, noe som bekrefter at han er på bedringens vei, selv om han kanskje har gitt opp alle sjanser til å kjempe om å beholde mesterskapet fra i fjor.

MotoGP-mesterskapet fortsetter uten hvile, med Ungarns GP den 5.-7. juni.