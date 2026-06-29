Marco Bezzecchi utskrevet fra sykehuset etter en skremmende krasj under DutchGP

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MotoGP-føreren Marco Bezzecchi fra Aprilia Racing var utsatt for et dramatisk fall under DutchGP, der han skled flere meter etter å ha mistet balansen på sykkelen allerede i 4. runde, mens han kjempet mot Marc Márquez. Den italienske føreren ble umiddelbart fraktet til sykehus for medisinsk undersøkelse, men han virket å være i orden og var ved bevissthet hele tiden.

Aprilia Racing har siden bekreftet at det etter CT-skanninger og røntgenundersøkelser på sykehuset ikke ble funnet noen skader, og Bezzecchi ble utskrevet fra sykehuset og reiste til Italia samme dag.

Uten Bezzecchi, som for andre løp på rad ikke fullførte, ble hans Aprilia-lagkamerat Jorge Martín den nye lederen i MotoGP, med syv poeng mer enn Bezzecchi, mens Ai Ogura fra Trackhouse (Aprilias satellittlag) tok seieren og ble den første japaneren til å vinne et løp i MotoGP siden 2004.

Bezzecchi forlot Nederland med skrekken etter krasjet og frustrasjonen over å ikke ha klart å omsette innsatsen til poeng for andre helg på rad, men den viktigste nyheten er at han vil være i form før neste løp i mesterskapet, det tyske GP-løpet på Sachsenring 12. juli.