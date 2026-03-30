Marco Bezzecchi vinner sitt femte MotoGP-løp på rad og leder mesterskapet med fire poeng

HQ

Marco Bezzecchi fra Aprilia Racing fremstår som favoritt til MotoGP 2026, etter å ha vunnet de tre første løpene i 2026-sesongen, inkludert Grand Prix of the United States på Circuit of the Americas. Det er første gang siden Marc Márquez vant de tre første løpene i 2014 at samme fører vinner de tre første løpene i sesongen.

Sammen med de to siste løpene i 2025 har det nå blitt fem seire på rad for den 27 år gamle italieneren, som frem til nå aldri hadde vunnet mer enn tre løp i løpet av en sesong, og hans beste resultat noensinne i en sesong var en tredjeplass.

Jorge Martín, verdensmester i 2024, ble nummer to, men er bare fire poeng bak italieneren i sammendraget etter å ha vunnet spurten, hans første seier siden 2024 og etter den lange rekken med skader forrige sesong. Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), som vant i fjor, klatret fra ellevteplass til femteplass etter å ha blitt ilagt en lang rundestraff for sammenstøtet med Di Giannantonio i spurten.

MotoGP 2026-stillingen etter USA (tre løp)



Marco Bezzecchi - 81 poeng

Jorge Martín - 77 poeng

Pedro Acosta - 60 poeng

Fabio Di Giannantonio - 50 poeng

Marc Márquez - 45 poeng



MotoGP-sesongen tar nå en pause på nesten en måned, før den er tilbake 26. april i Spanias Grand Prix.