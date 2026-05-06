Marco Rubio hevder at Operation Epic Fury i Iran er "over"

Til tross for at Trump-administrasjonen kategorisk ikke har oppnådd de aller fleste av sine opprinnelige foreslåtte militære mål, erklærer den nå tilsynelatende at den første operasjonen i regionen, kalt "Epic Fury", er fullført.

Dette kommer fra utenriksminister Marco Rubio (gjennom Time Magazine) på en briefing i Det hvite hus for noen timer siden.

"Operasjonen er over. Vi er ferdige med den fasen av den", sier han. Spekulasjonene øker nå om hva som er de langsiktige målene for USAs tilstedeværelse i regionen, ettersom den skjøre våpenhvilen holder stand mens det avfyres våpen fra begge sider i Hormuzstredet.

Rubio hevder at USAs militære tilstedeværelse har gått over til en "defensiv" holdning med hovedfokus på å gjenopprette passasjen for handelsskip gjennom stredet, selv om det fortsatt er uvisst hvordan samtalene om Irans atomanrikningsprogram, deres stedfortredere i naboregionene og regimets generelle helse utvikler seg.

Dette skjer samtidig som president Trump har satt Project Freedom, som tilbyr trygg passasje til utvalgte handelsskip, på pause fordi de diplomatiske samtalene med Iran ser ut til å være "lovende".