Marco Rubio kunngjør at han skal møte danske myndigheter neste uke for å snakke om Grønland

USAs utenriksminister Marco Rubio sier at han vil møte danske tjenestemenn neste uke for å diskutere Grønland, mens uroen sprer seg i NATO over president Donald Trumps fornyede trusler om å ta kontroll over den arktiske øya.

Danmark og Grønland har bedt om disse samtalene etter at høytstående amerikanske tjenestemenn har nektet å utelukke militære aksjoner. På direkte spørsmål om Washington var forberedt på å risikere NATO-enheten, avviste Rubio å gå inn på dette, og sa at diskusjonene ville finne sted "neste uke", og understreket at USAs presidenter alltid har militære alternativer for nasjonal sikkerhet.

Det hvite hus insisterer på at diplomati fortsatt er Trumps foretrukne vei, men har bevisst unngått å lukke døren for bruk av makt. Embetsmenn hevder at økt amerikansk kontroll over Grønland vil styrke USAs hånd mot russisk og kinesisk aktivitet i Arktis.

Trump forsøkte å roe gemyttene samtidig som han kritiserte sine allierte, og slo fast at USA "alltid vil være der for NATO", selv om europeiske ledere advarte om at striden om Grønland har blitt en av de mest alvorlige transatlantiske krisene på flere tiår.