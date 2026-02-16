HQ

USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Washington ikke har noen grunn til å betvile den felleseuropeiske vurderingen som gir Russland skylden for opposisjonsleder Aleksej Navalnyjs død, og kaller rapporten " urovekkende".

Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sverige og Nederland sa at laboratorietester bekreftet tilstedeværelsen av epibatidin, et giftstoff knyttet til pilgiftfrosker, i prøver tatt fra Navalnyjs kropp, og de beskrev funnene som konklusive.

Russland har benektet ansvar for Navalnyjs død i en arktisk straffekoloni i 2024, og avviser de siste beskyldningene som vestlig propaganda, ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS. Rubio sa at USA ikke sluttet seg til uttalelsen fordi det var et europeiskledet initiativ, men understreket at Washington ikke bestrider sine alliertes konklusjoner...