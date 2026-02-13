Marco Rubio signaliserer en "ny æra" i geopolitikken før sin tale på sikkerhetskonferansen i München

HQ

USAs utenriksminister Marco Rubio har advart om at verden er på vei inn i en "ny æra" i geopolitikken når han reiser til Tyskland for å tale på sikkerhetskonferansen i München. Rubio leder den amerikanske delegasjonen på det første store globale toppmøtet etter at president Donald Trump på nytt truet med å annektere Grønland, noe som har skremt europeiske allierte og intensivert debatten om NATOs fremtid og de transatlantiske båndene.

I en tale til journalister før talen sa Rubio at den globale dynamikken var i rask endring, og at allierte måtte revurdere rollene sine. Hans bemerkninger kommer ett år etter at visepresident JD Vance holdt en konfronterende tale i München som anstrengte forholdet til europeiske ledere. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz brukte årets åpning til å oppfordre til fornyet tillit mellom Europa og USA, mens NATOs generalsekretær Mark Rutte insisterte på at de transatlantiske båndene fortsatt er viktige til tross for økende usikkerhet.

På konferansens agenda står blant annet krigen i Ukraina, spenningene med Kina og diskusjoner om en mulig atomavtale mellom USA og Iran. Frankrikes president Emmanuel Macron har oppfordret Europa til å forberede seg på større strategisk uavhengighet, og Danmarks statsminister Mette Frederiksen forventes å uttrykke bekymring over USAs retorikk om Grønland. Toppmøtet, der rundt 50 statsledere fra hele verden deltar, blir av mange sett på som en test på om den vestlige alliansen kan tilpasse seg det økende geopolitiske og økonomiske presset...