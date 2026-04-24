Marco Trungelliti reagerer på rasistiske og respektløse fornærmelser under Madrid Open-kampen mot Dani Mérida

Marco Trungelliti, 36 år gammel argentinsk tennisspiller, har kommentert kampen han tapte mot Dani Mérida i første runde av Madrid Open torsdag, en spennende kamp der Mérida vant første sett 6-4, Trungelliti vant det andre 6-1, og det tredje settet ble avgjort i en spennende tie-break, som endte 7(8)-6(6), etter at Mérida reddet to matchballer og brøt sin serve for å gå til tie-break, der spanjolen også reddet fire matchballer.

Den forståelige lokale støtten til 21 år gamle Mérida, rangert som nummer 1 i verden og som nylig nådde sin første ATP-finale i Bucuresti, ble til respektløshet da lokale fans i Madrid buet på Trungelliti, plystret etter ham og laget lyder for å distrahere ham. Trungelliti konfronterte publikum, noe som bare økte spenningen og buingen, og på et tidspunkt sent i tredje sett satte han seg ned og nektet å fortsette å spille før de gjorde noe med det.

Fredag la den argentinske spilleren ut en historie på Instagram der han kort snakket om kampen. "For å avslutte med gårsdagens sak. Var det skammelig? Ja, det var det. Var det rasistisk? Ja. Respektløst fra første stund? Ja. Gjorde de noe med det? Ikke noe særlig. Bryr jeg meg? Nei".