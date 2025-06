Marcos Acuña jager Dumfries på slutten av Inter 2-0 River Plate i en pinlig scene som ble gjort narr av på nettet

HQ

River Plate er ute av klubb-VM etter et 2-0-tap mot Inter Milan. Et slikt resultat hadde vært nok, men Monterrey slo den japanske klubben Urawa Reds 4-0, og dermed er den argentinske giganten fra Buenos Aires ute av turneringen. Selv 1-1 ville ikke ha fungert. Og kampen endte med kontrovers, med et slagsmål på slutten mellom Marcos Acuña og Denzel Dumfries.

Feiden mellom de to spillerne stammer fra VM i 2022, da Dumfries, som spilte for Nederland, begikk en frispark mot Acuña som ble straffet med et straffespark og deretter et andre mål av Argentina. Spenningen var stor mellom spillerne, og noen argentinske spillere gjorde narr av nederlenderne den gang (som rapportert av den argentinske avisen La Nación), og den harmen har blitt båret i tre år, og eksploderte i klubb-VM da bordene snudde og det var Dumfries, med den italienske klubben, den som eliminerte argentinerne.

Da sluttsignalet kom, løp Acuña etter Dumfries, som løp bort til garderoben uten å stoppe for å feire. Acuñas lagkamerater i River Plate og til og med en sikkerhetsvakt måtte stoppe ham, ellers kunne dette ha endt mye verre. Scenen, som hadde en noe komisk effekt, ble gjenstand for memes på nettet, der mange lo av Acuñas korte vekst (1,72 m) sammenlignet med Dumfries (1,88 m).

https://x.com/Joaconel/status/1938070062067552396

https://x.com/ElMichalito/status/1938068782599020717

https://x.com/goldefakehansen/status/1938069349496991966

"River Plate forlot klubb-VM på verst tenkelige måte. Ikke bare klarte de ikke å matche det italienske kraftverket, men de klarte heller ikke å lære seg å tape", sa det argentinske utsalgsstedet, flau over holdningen til "millonario" -spilleren.