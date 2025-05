Marcus Ericsson diskvalifisert fra Indy 500 for ulovlige modifikasjoner, faller fra andre til 31. plass

HQ

Tre førere fra IndyCar har blitt straffet for ulovlige modifikasjoner, og deres resultater i Indy 500 har druknet som et resultat av dette. Det inkluderer svenske Marcus Ericsson, som kjører for Andretti Global, som vant det prestisjetunge løpet i 2022, men endte på andreplass i 2025, etter at Álex Palou passerte ham med bare 0,6822 sekunder og ble den første spanjolen til å vinne løpet.

Fra andreplass til 31. plass: det er Ericssons straff for å ha gjort ulovlige modifikasjoner på dekslene til Energy Management System, som IndyCar forklarte i en uttalelse. Bilder av Ericsson som gråter etter å ha tapt løpet ble virale. Det hadde vært mye verre om han hadde mistet førsteplassen på grunn av dette...

Hans Andretti-teamkamerat Kyle Kirkwood fikk også den samme straffen, og faller fra sjette til 32. plass. Britiske Callum Ilott fra Prema Racing falt også fra 12. til 33. plass, den siste plassen i feltet, fordi bilen hans ikke oppfylte minimumskravene til høyde og plassering av endeplaten.

David Malukas fra A.J. Foyt Racing tar nå andreplassen, og den meksikanske føreren Pato O'Ward fra Arrow McLaren kommer på pallen i 2025 Indianapolis 500, som ble arrangert på søndag.