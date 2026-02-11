Marcus Rashford er ute i siste liten for Barcelona i Copa del Rey-semifinalen

HQ

FC Barcelona møter Atlético de Madrid torsdag kveld i den første av to semifinaler i den spanske cupen, Copa del Rey, men de må klare seg uten tre av sine beste spillere: Pedri (som fortsatt er hamstringskadet), Raphinha, som har slitt med en adduktorstrekk i høyre bein siden forrige uke, og også Marcus Rashford.

Den engelske spissen er et siste øyeblikk-fravær for Hansi Flick. Den tidligere Manchester United-spilleren (som forventes å bli signert for fullt av Barcelona ved sesongslutt) pådro seg en smell i kneet under forrige helgs LaLiga-kamp mot Mallorca.

Forrige sesong vant Barcelona Copa del Rey og møtte også Atlético i semifinalen, med et spennende 4-4-resultat i det første oppgjøret på hjemmebane, men en 1-0-seier i returoppgjøret på Metropolitano. Denne gangen skal Barça spille returoppgjøret på Camp Nou, men først må de overvinne en utfordrende kamp i Madrid.