Marcus Rashford sier han ønsker å bli i Barcelona etter utlånet fra Manchester United

Marcus Rashford har sagt at han ønsker å bli i Barcelona etter at hans nåværende kontrakt går ut, som i utgangspunktet bare varer i ett år, ettersom spissen ble lånt fra Manchester United. "Å ja, helt sikkert", sa Rashford da han ble spurt om han ønsket å bli i Barcelona. "Jeg trives i denne fotballklubben, og jeg tror at for alle som elsker fotball, er Barcelona en av de viktigste klubbene i historien. For en spiller er det en ære" sier Rashford i et intervju med ESPN.

Rashford innrømmet at han trengte en forandring etter å ha tilbrakt hele karrieren i Manchester United. Spissen hadde falt ut av form under Ruben Amorim, men i Barcelona har han blomstret og ofte scoret matchvinnende mål. Han har også vært litt heldig, ettersom de viktigste angriperne på laget, Lamine Yamal, Raphinha og Robert Lewandowski, har hatt en rekke skader, noe som har gitt Rashford flere sjanser til å briljere.

"Folk glemmer dette, men 24 år, 23 år av livet mitt var med Manchester United. Så noen ganger trenger du bare en forandring. Jeg tror kanskje dette er tilfellet med meg, og ja, jeg nyter alt."

Rashford roste også lagkameratene sine, spesielt Yamal og Pedri. "Jeg visste at han var god før jeg spilte med ham. Men å spille med ham hver dag er utrolig", sa han om midtbanespilleren.

Rashford har for øyeblikket kontrakt med Manchester United frem til 2028, men det er sannsynlig at Barça vil forhandle med det engelske laget om en permanent overgang til sommeren. Det ville være et lignende tilfelle som Antony, den brasilianske spissen som ble sett på som en skuffelse i Manchester United, men som ble lånt ut til LaLiga (til Betis) og senere fullstendig overført, noe som revitaliserte karrieren hans.