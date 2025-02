Marcus Rashfords exit etter et helt liv i Manchester United gjør fansen trist

HQ

Marcus Rashford tilbrakte hele sitt fotballliv i Manchester United, helt siden han var syv år gammel. På det høyeste nivået har han hjulpet laget med å vinne fem trofeer, med 138 mål på 426 kamper. Tiden i United tok imidlertid brått slutt etter at han notorisk kom i klammeri med den nye treneren Ruben Amorim.

Etter at han sa at han foretrakk å bruke en 63 år gammel trener fremfor Rashford, og antydet at han ikke gjør nok innsats, sa Amorim senere at han ikke har "noe personlig" mot Rashford. "Laget vårt burde være så mye bedre med Rashford. Men han må forandre seg. Hvis han endrer seg, er vi mer enn velkomne til å sette inn et talent som Rashford, og vi trenger det". Men etter måneder med knapt nok spill, ble det gjennom hele forrige uke rapportert at spilleren og treneren ikke var på talefot.

Men det kommer ikke til å skje lenger, da det søndag ble annonsert at han blir overført til Aston Villa. Prestasjonene hans har falt dramatisk siden han scoret karrierens toppnotering på 30 mål i 2022-23-sesongen.

Det er en trist avslutning på et helt liv i United, og selv om Rashford kanskje ikke var i stand til å snu den dramatiske situasjonen i klubben, ble han med rette et ikon for klubben og vil bli savnet av fansen.