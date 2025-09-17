Margot Robbie avslørte at hun var besatt av Twilight da hun var yngre

Margot Robbie har aldri vært redd for å snakke om mediene som påvirket oppveksten hennes. Enten det er snakk om å være en Harry Potter-nerd eller en gammel kjæreste som var besatt av John Cena, bærer Robbie sine påvirkninger på ermet, og har nå avslørt at hun - som nesten alle andre jenter og kvinner på planeten - var besatt av Twilight.

I et intervju i forbindelse med det kommende kjærlighetsdramaet med Colin Farrell, A Big Bold Beautiful Journey, avslørte Robbie at da hun vokste opp delte hun rom med broren sin, noe som innebar at den ene halvdelen var dedikert til plakater av datidens kjente mannlige kjendiser. Chris Hemsworth og hennes medspiller Colin Farrell får nikk, sammen med en Robert Pattinson.

Twilight kom ut i 2008, og Robbie var dermed 18 år da hun for første gang fikk øye på en glitrende Edward Cullen, men enhver tenåringsforelskelse kan fort bli en besettelse, selv om man etter de fleste regjeringers målestokk er ganske voksen på det tidspunktet.

Det er i alle fall vanskelig å ikke falle for Pattinson uansett alder. Den nye Batman forblir en hjerteknuser for alle aldre, selv når han selv nærmer seg 40, enten det er gjennom stoiske opptredener som i The Batman fra 2022 eller de rare stemmene han viser frem i filmer som Mickey 17 og The Boy and the Heron.

