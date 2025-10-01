Margot Robbie fortsatt involvert i ny Pirates of the Caribbean-film

HQ

Jerry Bruckheimer har bekreftet at et nytt manus fortsatt er under utvikling for den kommende Pirates of the Caribbean 6. Produsenten av sjøfartsserien bekreftet også at Margot Robbie - som opprinnelig var knyttet til et annet manus for gjenopplivingen av serien - fortsatt er med på den versjonen av filmen som kommer.

"Hvis vi ikke har det på siden, kommer det ikke på skjermen," sa Bruckheimer til TheWrap. "Vi hadde to manus på et tidspunkt, og så falt det ene ut, og vi valgte det andre."

Bruckheimer snakket også om tilbakekomsten av National Treasure, og sa at teamet bak National Treasure 3 er "getting closer" til å bringe filmen til live. Intensjonen er å bringe Nic Cage tilbake til oppfølgeren.

Når det gjelder Pirates of the Caribbean, er det fortsatt noen stormfulle hav fremover, ser det ut til, men intensjonen er fortsatt der for at vi skal vende tilbake til øya Tortuga igjen.