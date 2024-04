Margot Robbie lager en Monopol-film sammen med Lionsgate.

HQ

Selv om vi ikke helt vet hvilken retning historien vil ta, er det nå klart at brettspillet Monopol skal filmatiseres av Lionsgate. Og de har slått seg sammen med Barbie-stjernen (og Harley Quinn!) Margot Robbies selskap LuckyChap og Hasbro for å produsere.

Lederen for Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, sa at Robbies selskap har "et klart synspunkt" på filmen og fortsatte :

"Jeg kunne ikke tenke meg et bedre produksjonsteam for dette elskede og ikoniske varemerket enn LuckyChap. De er eksepsjonelle produsenter som velger sine prosjekter med stor omtanke og omhu, og de slutter seg til Monopoly med et klart synspunkt. Vi gleder oss enormt til å samarbeide med hele LuckyChap-teamet om det vi alle tror kan bli deres neste storfilm."

Hvorvidt Robbie selv vil være med i filmen (og hvilken rolle hun i så fall vil spille... vi stemmer for skotsk terrier eller gummiand) er foreløpig uvisst, og vi har ikke flere detaljer, men vi er forsiktig nysgjerrige på hvor dette prosjektet ender opp.

Takk GeekTyrant