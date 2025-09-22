Margot Robbie og Colin Farrells A Big Bold Beautiful Journey flopper med bare 8 millioner dollar på kino

HQ

Det ser ut til at folk ikke føler for en høstromantisk komedie, for Colin Farrell og Margot Robbies A Big Bold Beautiful Journey klarte ikke å tiltrekke seg noen på kinoen den siste helgen. Til tross for en interessant rollebesetning og et interessant premiss, rev kritikerne filmen fra hverandre før lansering, og selv om den ikke ble sett på som den verste filmen i 2025 med god margin, ser det ut til at attraksjonen rett og slett ikke var der for kinogjengerne.

I stedet for å se A Big Bold Beautiful Journey, satte folk seg i stedet nok en gang ned for å se den siste Demon Slayer-filmen. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle har nå spilt inn 555 millioner dollar globalt, ifølge Deadline, og har blitt den mest innbringende anime-filmen noensinne, og den største japanske filmen gjennom tidene på globalt nivå.

Dette er to enorme seire for en sjanger som tidligere ble sett på som svært nisjepreget. Demon Slayer fortsetter å vise seg å være en verdensomspennende suksess, men den har ikke helt klart å matche suksessen til forgjengeren i Japan. Infinity Castle har spilt inn 34 milliarder yen, mens den forrige filmen, Mugen Train, nådde 41 milliarder. Det er likevel tid for Infinity Castle å ta den plassen ennå.