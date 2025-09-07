Margot Robbie og Jacob Elordi er sammen i Saltburn-regissørens dampende Wuthering Heights

Etter den svært minneverdige Saltburn har vi ventet på å se hva som blir det neste for regissør Emerald Fennell. Allerede tidlig i 2026 er filmskaperen tilbake med en ny film som er dampende og rå, og nok en gang med Jacob Elordi i hovedrollen, om enn med et helt annet premiss.

Denne gangen bruker Fennell talentene sine til å filmatisere Wuthering Heights. Emily Brontë-romanen blir filmatisert med Elordi og Margot Robbie i hovedrollene, og hvis du husker noen av øyeblikkene fra Saltburn, kan vi naturligvis forvente oss en ganske sensuell film når den har premiere.

For de som ikke kjenner til Wuthering Heights og hva de kan forvente seg, legger handlingsreferatet til: "En lidenskapelig og tumultarisk kjærlighetshistorie med heiene i Yorkshire som bakteppe, som utforsker det intense og destruktive forholdet mellom Heathcliff og Catherine Earnshaw."

Når Wuthering Heights har premiere, kommer filmen på internasjonale kinoer 11. februar, og i USA 13. februar. Sjekk ut traileren nedenfor, som inneholder sanger fra Charli XCX av alle.