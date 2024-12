Margot Robbie reflekterer over de dristige risikoene som formet karrieren hennes i The Wolf of Wall Street

HQ

I et nylig intervju på podcasten Talking Pictures åpnet Margot Robbie opp om et av de viktigste øyeblikkene i karrieren hennes - hennes beslutning om å ta dristige sjanser under innspillingen av The Wolf of Wall Street.

Hennes beslutning om å vise seg naken på lerretet

I rollen som Naomi Lapaglia overfor Leonardo DiCaprios Jordan Belfort, avslørte Robbie at hun hadde stor innvirkning på en bestemt scene, der Naomi konfronterer ektemannen sin. Opprinnelig foreslo regissør Martin Scorsese at hun skulle bruke morgenkåpe i scenen, men Robbie mente at det ikke passet til karakteren hennes. Hun visste at Naomi ville komme ut helt naken - og bruke sårbarheten sin som et maktmiddel.

En improvisert ørefik på Leonardo DiCaprio

Men Robbies dristige tilnærming stoppet ikke der. Under den siste auditionen improviserte hun og ga DiCaprio en ørefik i stedet for å følge manusets anvisning om å kysse ham. Først var det en pinlig stillhet, men snart lo både DiCaprio og Scorsese og fortalte henne hvor flott det var. Robbie kunne likevel ikke la være å tenke på seg selv, og tenkte at hun kanskje hadde gått for langt, og var til og med bekymret for konsekvensene av handlingene sine.

Forbereder emosjonelle scener ved å lytte til Titanic-soundtracket

Hun delte også et surrealistisk øyeblikk fra innspillingen mens hun forberedte seg til en spesielt emosjonell scene, der Naomi krever skilsmisse. For å komme i den rette emosjonelle tilstanden lyttet hun til Titanic. Opplevelsen ble enda merkeligere da hun tilfeldigvis så Titanic stjernene Kate Winslet og DiCaprio gå forbi, noe som fikk henne til å føle at hun hadde trådt inn i en annen verden.

Hennes ikoniske gjennombruddsrolle

Når Robbie ser tilbake, mener hun at hennes uredde valg ikke bare har gitt henne ros, men også forandret karrieren hennes. På den tiden var hun fortsatt relativt ukjent, med roller i serier som Pan Am og City Homicide, men i dag er hun Oscar-nominert og en av Hollywoods største stjerner. Når Robbie reflekterer over valgene sine, sier hun at instinktet og engasjementet for rollen var avgjørende. Naomi handlet om å ta risiko, og det var akkurat det Robbie gjorde.