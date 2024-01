Margot Robbie vil gjerne at andre skal spille Harley Quinn

Selv om vi ikke husker alt med glede fra DCEU, er det én ting mange fans er enige om, og det er at Margot Robbie gjorde en god jobb som Harley Quinn. Selv med det dårlige materialet i den første Suicide Squad-filmen skilte hun seg ut og har siden utviklet karakteren for hver film hun har vært en del av.

HQ

Det ser imidlertid ut til at Robbie ikke ønsker å spille Quinn for alltid. I et intervju med Variety sa hun at drømmen hennes for Harley var å se henne gitt videre til andre skuespillerinner. "Jeg har alltid ønsket at Harley skulle være en rollefigur som andre skuespillerinner kunne spille, slik det finnes så mange ikoniske mannlige rollefigurer. Det var alltid drømmen for henne", sier hun.

Vi vet allerede at Lady Gaga skal spille en versjon av Harley Quinn i Joker: Folie à Deux, men kanskje dette også betyr at en annen versjon av karakteren i James Gunns nye DCU er på trappene.