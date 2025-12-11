María Corina Machado, venezuelansk nobelprisvinner, dukker opp i Oslo etter måneder i skjul

HQ

Den venezuelanske opposisjonslederen María Corina Machado dukket opp i Oslo i natt for å motta Nobels fredspris, og viste seg offentlig for første gang på nesten ett år etter flere måneder i skjul for Maduro-regjeringen.

Machado, som har vært under reiseforbud og truet med arrestasjon, foretok en hemmelig reise ut av Venezuela. Rapporter sier at hun reiste i forkledning, snek seg gjennom militære kontrollposter og rømte med båt, men hun nektet å bekrefte detaljer.

Hun kjente til risikoen ved å reise, men var fast bestemt på å delta

Hun hilste på jublende folkemengder fra en hotellbalkong og kom senere ned for å møte tilhengere. I et intervju sa hun at hun visste om risikoen ved å reise, men at hun var fast bestemt på å delta. Hun kalte øyeblikket følelsesladet etter å ha vært ute av stand til å se eller berøre barna sine i mer enn ett år.

Machado beskyldte Nicolás Maduros regjering for å operere som et kriminelt regime og nektet å si om hun støtter USAs nylige militære aksjoner i regionen. Hun sa at hun er forberedt på å bidra til å danne en overgangsregjering og lovet å vende tilbake til Venezuela.