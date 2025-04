Maria Mazur: "Jeg prøver å bruke kreativitet til å doble budsjettet"

HQ

Det blir stadig vanskeligere å få finansiering i dataspillbransjen. Selv om det fortsatt finnes penger som venter på å bli investert, stiller utgiverne høyere krav til minimumskravene for å gi studioet pengene. Vi har allerede snakket om det med Henrique Olifiers, og du kan lese artikkelen her. Denne gangen er vi sammen med Maria Mazur, oppdragsdesigner hos CD Projekt Red, for å snakke om optimalisering av ressurser fra studioene.

Hun fortalte oss om sin erfaring med Phantom Liberty og om øyeblikket da hun ønsket å legge til noe mer, men gikk tom for budsjett. Vi snakket om Idris Elbas spesialtilpassede DJ-sett, som du kan lese mer om her. For å gå tilbake til optimalisering av ressurser, nevner Maria et nøkkelord: "Hvis jeg har X antall kroner i budsjett, vil jeg prøve å doble det med min egen kreativitet".

Hun beskrev også et aspekt som skiller oppdragsdesignere fra andre. "Jeg tror det er en del av vårt DNA som oppdragsdesignere. Vi har en idé om at hvis ingen hjelper meg, så gjør jeg det selv, og det gjør det lettere å jobbe uten budsjett og generelt effektivt." Derfor forklarer han at det er noe som er veldig lett eller veldig vanskelig å lære noen andre, fordi det er en del av deg selv.

Hvis du vil vite mer om vår tid med Maria Mazur, kan du se hele intervjuet med engelske undertekster nedenfor.