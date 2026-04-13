Marie-Louise Eta blir den første kvinnelige treneren i Bundesliga og i en av de fem største ligaene i Europa

Union Berlin har ansatt Marie-Louise Eta som ny hovedtrener, og blir dermed den første kvinnelige treneren i Bundesliga for herrer og i de fem største ligaene i Europa (Tyskland, England, Spania, Italia og Frankrike). Eta er 34 år gammel og erstatter Steffen Baumgart. Union Berlin ligger på ellevteplass i Bundesliga, sju poeng over nedrykk, og har bare vunnet to kamper i 2026.

Marie-Louise Eta spilte for Turbine Potsdam, der hun vant tre Bundesliga-titler og én Champions League-tittel, og spilte senere for Hamburger SV, Cloppenburg og Werder Bremen, før hun la opp som fotballspiller i 2018, 26 år gammel. I 2023 ble hun utnevnt til assistenttrener for Marco Grote i Union Berlin, og ble dermed Bundesligas første kvinnelige assistenttrener.

Hun skrev historie allerede i januar 2024 da hun ble den første kvinnelige treneren som ledet laget fra sidelinjen, mens daværende trener Nenad Bjelica sonet tre kampers utestengelse. Eta vil fungere som midlertidig manager ut sesongen.

En talsmann for Union Berlin, Jacob Sweetman, sier at reaksjonene på utnevnelsen av Eta har blitt støttet av et stort flertall av fansen, "99 % positive" (via BBC). "Jeg må si, i løpet av mine nesten 20 år i klubben, at jeg ikke er sikker på at jeg noen gang har sett en så unison støtte for en ny trener. Dette er selvfølgelig bare midlertidig, men både i klubben og blant supporterne er alle veldig fornøyde med denne avgjørelsen."