Marine Le Pen funnet skyldig i underslag i sak om underslag av midler fra Europaparlamentet

Siste nytt om Frankrike . Marine Le Pen, lederen for det høyreekstreme franske partiet Nasjonal samling, er funnet skyldig i en underslagssak knyttet til underslag av over tre millioner euro i midler fra Europaparlamentet.

Midlene, som angivelig skal ha blitt brukt til å betale ansatte i Frankrike mellom 2004 og 2016, kan få alvorlige konsekvenser for Le Pens politiske fremtid, inkludert muligheten for et forbud mot å inneha offentlige verv, noe som til og med kan påvirke hennes kandidatur til presidentvalget i 2027.

Selv om Le Pen nekter for å ha svindlet, risikerer hun og flere medtiltalte nå opptil 10 års fengsel. Dommen er ventet å falle snart, og utfallet kan også påvirke hennes mulighet til å inneha politiske verv i fremtiden, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.