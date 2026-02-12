Marine Le Pens ankesak avsluttes, og presidentkandidaturet i 2027 står på spill

HQ

Marine Le Pens ankesak om misbruk av midler fra Europaparlamentet ble avsluttet i Paris onsdag, og dommerne skal nå avgjøre om den høyreekstreme lederen kan stille til valg ved presidentvalget i Frankrike i 2027. Le Pen (57) anker dommen fra i fjor, der hun ble dømt for å ha orkestrert et opplegg der EU-parlamentariske midler ble brukt til å betale partiansatte i Frankrike. Forsvarerne hennes hevdet at hun aldri hadde til hensikt å bryte reglene, og at kontraktene for parlamentsassistentene var lovlige og transparente.

I den første dommen fant dommerne at Le Pen hadde vært sentral i et organisert system som misbrukte midler mellom 2004 og 2016. Hun fikk fem års forbud mot å inneha offentlige verv, en fengselsstraff på fire år, delvis betinget og delvis under elektronisk kontroll, og en bot på 100 000 euro. Påtalemyndigheten anslår det totale tapet for EU-fondene til 4,8 millioner euro. Under ankesaken oppfordret statsadvokatene retten til å opprettholde valgforbudet, og beskrev systemet som strukturert og bevisst.

Domstolens avgjørelse, forventet 7. juli, vil avgjøre om Le Pen kan sette i gang en fjerde presidentvalgkamp. Hvis forbudet opprettholdes, vil ledelsen av Nasjonal Samlings kandidatur i 2027 sannsynligvis tilfalle partileder Jordan Bardella. Saken har forsterket de politiske spenningene i Frankrike, der Le Pen anklager dommerne for politisk partiskhet, mens påtalemyndigheten insisterer på at kjennelsen strengt følger gjeldende lov...